В Самаре задержана женщина, подозреваемая в убийстве сожителя 8 марта

В Самаре задержаны 36-летние женщина и мужчина, подозреваемые в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, рано утром 8 марта 2024 г. подозреваемые и 45-летний сожитель задержанной распивали спиртные напитки в самарской квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности. Женщина нанесла множество ножевых ранений своему сожителю. Затем злоумышленники скинули мужчину с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома. От полученных повреждений тот скончался.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.