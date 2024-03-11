У пары из Самары изъяли крупную партию амфетамина

В Самаре полицейские задержали двоих человек с наркотиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
48-летнюю женщину и ее неоднократно судимого 44-летнего знакомого остановили около дома на ул. Иртышской. У них нашли пакет с 260 г амфетамина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..