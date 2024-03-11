У пары из Самары изъяли крупную партию амфетамина

В Самаре полицейские задержали двоих человек с наркотиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

48-летнюю женщину и ее неоднократно судимого 44-летнего знакомого остановили около дома на ул. Иртышской. У них нашли пакет с 260 г амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").