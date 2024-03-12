Самарский таможенник отказался от взятки 192 тыс. рублей

Иностранец стал фигурантом уголовного дела о предложении взятки сотруднику Самарской таможни.
Таможенники остановили для проверки фуру, следовавшую из Таджикистана в Москву. По документам водитель вез товары для личного пользования, но в реальности в грузовом отсеке были борцовки и кимоно для продажи. После этого сотруднику таможни предложили взятку 192 тыс. рублей.
Таможенник отказался, а подозреваемого задержали при передаче денег.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..