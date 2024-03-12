Самарский таможенник отказался от взятки 192 тыс. рублей

Иностранец стал фигурантом уголовного дела о предложении взятки сотруднику Самарской таможни.

Таможенники остановили для проверки фуру, следовавшую из Таджикистана в Москву. По документам водитель вез товары для личного пользования, но в реальности в грузовом отсеке были борцовки и кимоно для продажи. После этого сотруднику таможни предложили взятку 192 тыс. рублей.

Таможенник отказался, а подозреваемого задержали при передаче денег.