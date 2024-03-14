Сельчанин из Самарской области хранил в сарае коноплю коробками

В Приволжском район Самарской области полицейские задержали 65-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители пришли домой к сельчанину после того, как на него пожаловались. В сарае у него во дворе нашли коробки с 492 г сушеной конопли.

Мужчина, который уже бывал судим за наркопреступления, пояснил, что выращивал коноплю для себя и сбывать не планировал.

Возбуждено уголовное дело.