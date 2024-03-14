Сельчанин из Самарской области хранил в сарае коноплю коробками

В Приволжском район Самарской области полицейские задержали 65-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители пришли домой к сельчанину после того, как на него пожаловались. В сарае у него во дворе нашли коробки с 492 г сушеной конопли.
Мужчина, который уже бывал судим за наркопреступления, пояснил, что выращивал коноплю для себя и сбывать не планировал.
Возбуждено уголовное дело.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..