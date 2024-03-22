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Житель Самарской области убил человека и 20 лет жил по документам родственника

НОВОСИБИРСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали местного жителя, который в 2002 г. убил человека в Новосибирске и все эти годы скрывался от правоохранителей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Новосибирской области.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

По данным следствия, в мае 2002 г. в одном из частных домов в Дзержинском районе Новосибирска в ходе возникшей ссоры 30-летний житель Самарской области нанес множественные удары ножом 37-летнему местному жителю. От полученных ран потерпевший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении, а обвиняемый, опасаясь уголовной ответственности за содеянное, уехал из города.

В августе 2002 г. подозреваемого объявили в федеральный розыск, а предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

В октябре 2023 г. выяснилось, что он находится в Самарской области, где все эти годы проживал по документам родственника. Производство по уголовному делу возобновили, а обвиняемого этапировали в Новосибирск.

"Следователями СК была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, были назначены и проведены ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, фототехническая и генетическая. Кроме того, следствию удалось установить непосредственных свидетелей указанных событий", - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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