16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области Косметолог из Самары лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников Житель Самарской области убил человека и 20 лет жил по документам родственника Самарец набрал кредитов на 1,2 млн руб. и отдал деньги мошенникам

Преступления Происшествия

В Чапаевске задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей

ЧАПАЕВСК. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители Чапаевска задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 16 марта в дежурную часть поступила информация о поджоге двух легковых автомобилей. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили собственников автомобилей и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленника и установили, что причиной поджога отечественных автомобилей стал конфликт с их владельцами, которые грубо отреагировали на замечание соседа по гаражу, касающееся их времяпрепровождения. Кроме того, как пояснил задержанный, с потерпевшими у него ранее сложились напряженные отношения. Мужчина взял из своего гаража канистру с бензином и поджог автомобили обидчиков. Так как собственники находились неподалеку, они смогли быстро потушить транспортные средства и минимизировать ущерб.

По предварительным данным, противоправными действиями 51-летнего жителя Чапаевска, работающего трактористом, потерпевшим 1984 и 1987 годов рождения причинен ущерб на общую сумму около 100 тыс. рублей.

Отделом следствия ОМВД России по г. Чапаевску в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31