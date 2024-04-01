Наркоман, не нашедший "закладку", со злости поджег в Чапаевске "раздражающий" его дом

В Самарской области наркозависимому предъявлено обвинение в попытке умышленного поджога частного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Со слов злоумышленника, не найдя закладку с наркотиками, он поджег дом, номер которого его "раздражал". Ущерб от его противоправных действий мог составить около 500 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года в полицию Чапаевска обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный пытался поджечь ее частный дом.

Выяснилось, что накануне вечером она, подойдя к окну в зале, заметила огонь со стороны пристроя и, взяв с собой 5-литровую бутылку с водой, выбежала на улицу. Увидела, что горит облицовочная сторона дома, вылила воду и потушила огонь. Со слов женщины, ущерб от противоправных действий злоумышленника мог составить около 500 тысяч рублей.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей, обнаружили и изъяли с земли возле дома осколки бутылки со следами пальцев рук, фрагмент ткани черного цвета, подвергшийся воздействию высокой температуры.

Следственный отдел ОМВД России по Чапаевску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"). В службы и подразделения полиции были направлены отдельные поручения для проведения розыскных мероприятий.

Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в Самаре курьера одного из ООО, у которого были явные признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ, судом ему назначено наказание в виде ареста на срок 4 суток.

При проверке телефона задержанного полицейские выявили в памяти видео: молодой человек в правой руке держит бутылку с жидкостью, горлышко которой заткнуто тряпкой. Он поджигает тряпку зажигалкой и бросает горящий "коктейль" через забор частного дома.

В это же время оперуполномоченные от экспертов получили информацию, что следы пальцев рук задержанного в Самаре курьера совпадают с изъятыми на месте происшествия в Чапаевске, где неизвестный пытался поджечь частный дом.

Молодого человека полицейские доставили в ОМВД России по Чапаевску, где допрошенный в качестве подозреваемого признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что приехал на ул. Калинина в Чапаевске, чтобы найти тайник-закладку с наркотиком.

Находясь в наркотическом опьянении, не нашел запрещенные вещества, разозлился и решил выместить на чем-то обиду. Номер близ стоящего частного дома его "разозлил". Воспользовавшись помощью незнакомого автолюбителя, он наполнил бутылку бензином, поджег и кинул в сторону строения. Видеосъемку противоправного деяния он попросил сделать случайного прохожего, не объясняя свои цели и мотив. После того, как кинул в дом горящую бутылку, испугался содеянного и убежал. Однако, на следующий день вернулся проверить последствия своего деяния. Узнав, что дом не сгорел, успокоился и почти забыл о происшествии, не зная, что удаленные из галереи записи остаются в памяти телефона.

"В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Чапаевску задержанному предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам, уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела", - отмечается в сообщении.