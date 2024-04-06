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На жителя Исаклинского района завели дело за хранение пороха

ИСАКЛЫ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

У мужчины в ходе проверки информации, полученной от "неравнодушных граждан", изъяли емкость с 220 гр бездымного пироксилинового пороха.

Ранее не судимый селянин пояснил полицейским, что порох у него остался с того времени, когда он был владельцем зарегистрированного гладкоствольного охотничьего оружия. Тогда он приобрел вещество в специализированном магазине для самостоятельного снаряжения патронов. На момент проверки, разрешения и оружия у мужчины не было.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее такие предметы, освобождается от уголовной ответственности.

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