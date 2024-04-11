Сельчанина из Самарской области будут судить за доставшийся в наследство порох

В Челно-Вершинском районе Самарской области в суд отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кто-то пожаловался на подозреваемого, полицейские пришли домой к 52-летнему мужчине и обнаружили 213 г бездымного пороха. Задержанный рассказал, что нашел порох после смерти отца и решил, что вещество может пригодиться.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎