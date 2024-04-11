Сельчанина из Самарской области будут судить за доставшийся в наследство порох

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В Челно-Вершинском районе Самарской области в суд отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области