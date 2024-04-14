Сельчанина из Самарской области будут судить за угон машины приятеля

В Самарской области отправили в суд уголовное дело об угоне Lada Vesta. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее 24-летний местный житель в Челно-Вершинском районе во время застолья забрал у заснувшего хозяин дома ключи от Lada Vesta и повез домой приятеля. В итоге нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Прибывшие на место аварии полицейские задержали водителя. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон"), машину вернули владельцу. Кроме того, обвиняемого привлекли к ответственности за пьяное вождение.