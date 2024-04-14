Сельчанина из Самарской области будут судить за угон машины приятеля

В Самарской области отправили в суд уголовное дело об угоне Lada Vesta. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее 24-летний местный житель в Челно-Вершинском районе во время застолья забрал у заснувшего хозяин дома ключи от Lada Vesta и повез домой приятеля. В итоге нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Прибывшие на место аварии полицейские задержали водителя. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон"), машину вернули владельцу. Кроме того, обвиняемого привлекли к ответственности за пьяное вождение.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎