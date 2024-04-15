Жителя Самары поймали на трассе с партией "синтетики"

В Нефтегорске полицейские задержали 37-летнего жителя Самары с партией наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На 94 км подъездной дороги к Оренбургу правоохранители остановили Kio Rio для проверки документов. Полицейские заметили, что пассажир сильно нервничал и не хотел отвечать на вопросы. Когда же мужчину досмотрели, у него нашли 88 свертков с более чем 100 г синтетических наркотиков.

Задержанный сказал, что купил запрещенные вещества через интернет, чтобы потом сбывать через "закладки". Возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили под стражу.