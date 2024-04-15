Жителя Самары поймали на трассе с партией "синтетики"

В Нефтегорске полицейские задержали 37-летнего жителя Самары с партией наркотика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На 94 км подъездной дороги к Оренбургу правоохранители остановили Kio Rio для проверки документов. Полицейские заметили, что пассажир сильно нервничал и не хотел отвечать на вопросы. Когда же мужчину досмотрели, у него нашли 88 свертков с более чем 100 г синтетических наркотиков.
Задержанный сказал, что купил запрещенные вещества через интернет, чтобы потом сбывать через "закладки". Возбуждено уголовное дело. Мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎