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В Самаре арестовали замначальника районного отдела полиции

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре замначальника отдела полиции по Самарскому району городского УМВД предъявили обвинение в получении взятки, совершенном с вымогательством. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, не позднее января 2024 г. полицейский потребовал от индивидуального предпринимателя, торгующего "табачкой", платить 50 тыс. руб. ежемесячно, чтобы избежать проверок. Также правоохранитель угрожал привлечением к ответственности. Так, с января по апрель 2024 г., подозреваемый получил 150 тыс. рублей.

Суд отправил обвиняемого под стражу.

ГУ МВД России по Самарской области организовало служебную проверку по факту случившегося.

"При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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