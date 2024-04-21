Ссора двух велосипедисток закончилась поножовщиной в Самарской области

В Отрадном Самарской области в отношении 24-летней жительницы Тольятти возбудили уголовное дело об умышленном нанесении травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В апреле 2023 г. на 95,3 км дороги Самара — Бугуруслан сотрудники ГИБДД заметили на обочине лежащие велосипеды и двух женщин. Одна из них держалась за живот, испачканный кровью. Теряя сознание, 37-летняя пострадавшая рассказала, что ее ударила ножом находившаяся рядом подруга. Правоохранители оказали женщине первую помощь и задержали ее спутницу.
Как выяснилось, подруги выпивали у знакомых в с. Кинель-Черкасского района. По дороге обратно в город между ними разгорелся конфликт, закончившийся ударом ножа. Ранее судимая за мошенничество подозреваемая нанесла здоровью потерпевшей легкий вред.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎