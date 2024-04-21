Ссора двух велосипедисток закончилась поножовщиной в Самарской области

В Отрадном Самарской области в отношении 24-летней жительницы Тольятти возбудили уголовное дело об умышленном нанесении травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле 2023 г. на 95,3 км дороги Самара — Бугуруслан сотрудники ГИБДД заметили на обочине лежащие велосипеды и двух женщин. Одна из них держалась за живот, испачканный кровью. Теряя сознание, 37-летняя пострадавшая рассказала, что ее ударила ножом находившаяся рядом подруга. Правоохранители оказали женщине первую помощь и задержали ее спутницу.

Как выяснилось, подруги выпивали у знакомых в с. Кинель-Черкасского района. По дороге обратно в город между ними разгорелся конфликт, закончившийся ударом ножа. Ранее судимая за мошенничество подозреваемая нанесла здоровью потерпевшей легкий вред.