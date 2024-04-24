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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти отдала незнакомцу 1 млн рублей под "честное слово", а он скрылся

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, который "под честное слово" взял у жительницы Тольятти 1 млн рублей и скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сведения о личности или местонахождении разыскиваемого можно передать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-76, 8(846)921-22-22, 89277959444, 102. Приметы разыскиваемого мужчины: 45-50 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Автозаводского района Тольятти обратилась местная жительница. Она рассказала, что малознакомый мужчина скрылся, взяв у нее в долг свыше 1 млн рублей.

Женщина пояснила, что познакомилась с ним на одной из станций технического обслуживания. Тот под благовидным предлогом попросил денег в долг, суля отдать с процентами. Доверчивая гражданка, согласно устной договоренности, передала ему миллион рублей. Когда "знакомый" прекратил общение, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Правоохранители установили и опросили очевидцев, направили ряд запросов в организации, осмотрели места, где злоумышленник встречался с потерпевшей, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, полицейские составили ориентировку и направили в городской отдел полиции, Росгвардию и другие профильные ведомства. Оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого продолжаются.

 

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