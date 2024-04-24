Самарчанка сожгла машину бывшего мужа за отказ посетить ее

В Самаре закончили расследовать уголовное дело 33-летней женщины, обвиняемой в поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Некоторое время назад около дома на ул. Авроры сгорела Lada Priora. Пожарные и полицейские выяснили, что имел место поджог. Владелец авто рассказал, что накануне вечером у него был конфликт с бывшей супругой. Женщина потребовала, чтобы он приехал, но мужчина, сославшись на дела, отказался. Через несколько часов загорелась машина.
Полицейские нашли женщину. Выяснилось, что в течение дня она выпивала с 35-летним знакомым. А когда по телефону поссорилась с экс-супругом - уговорила приятеля отомстить. Они вместе купили бензин, и мужчина поджег автомобиль. Затем пара продолжила выпивать.
Теперь дело самарчанки и ее приятеля передали в Советский районный суд.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎