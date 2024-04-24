Самарчанка сожгла машину бывшего мужа за отказ посетить ее

В Самаре закончили расследовать уголовное дело 33-летней женщины, обвиняемой в поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Некоторое время назад около дома на ул. Авроры сгорела Lada Priora. Пожарные и полицейские выяснили, что имел место поджог. Владелец авто рассказал, что накануне вечером у него был конфликт с бывшей супругой. Женщина потребовала, чтобы он приехал, но мужчина, сославшись на дела, отказался. Через несколько часов загорелась машина.

Полицейские нашли женщину. Выяснилось, что в течение дня она выпивала с 35-летним знакомым. А когда по телефону поссорилась с экс-супругом - уговорила приятеля отомстить. Они вместе купили бензин, и мужчина поджег автомобиль. Затем пара продолжила выпивать.

Теперь дело самарчанки и ее приятеля передали в Советский районный суд.