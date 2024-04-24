Самарские полицейские "накрыли" игорный клуб

В Самаре сотрудники полиции обнаружили подпольный игорный клуб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее правоохранители получили сообщение о том, что в доме на ул. Куйбышева ведется игорная деятельность. В итоге при поддержке ОМОНа задержали предполагаемого организатора - 39-летнего безработного самарца - и двух "сотрудников" 42 и 30 лет. Также полицейские изъяли стол для игры в покер, более 400 фишек, четыре колоды карт, 10 сотовых телефонов, видеокамеры и черновые записи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").