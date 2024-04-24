Самарские полицейские "накрыли" игорный клуб

В Самаре сотрудники полиции обнаружили подпольный игорный клуб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее правоохранители получили сообщение о том, что в доме на ул. Куйбышева ведется игорная деятельность. В итоге при поддержке ОМОНа задержали предполагаемого организатора - 39-летнего безработного самарца - и двух "сотрудников" 42 и 30 лет. Также полицейские изъяли стол для игры в покер, более 400 фишек, четыре колоды карт, 10 сотовых телефонов, видеокамеры и черновые записи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎