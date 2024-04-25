90-летняя самарчанка заплатила 600 тыс. руб. "врачу" за снятие порчи

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи, из-за которой пострадала 90-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По словам потерпевшей, к ней подошла женщина и сообщила, что она врач районной больницы. Затем незнакомка проникла в квартиру пенсионерки и под предлогом снятия порчи забрала 600 тыс. рублей.
Полицейские разыскали подозреваемую. Ею оказалась судимая за аналогичное преступление жительница Йошкар-Олы. Она планировала уехать из Самары на автобусе. При досмотре у нее нашли часть денег.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎