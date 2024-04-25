90-летняя самарчанка заплатила 600 тыс. руб. "врачу" за снятие порчи

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи, из-за которой пострадала 90-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По словам потерпевшей, к ней подошла женщина и сообщила, что она врач районной больницы. Затем незнакомка проникла в квартиру пенсионерки и под предлогом снятия порчи забрала 600 тыс. рублей.

Полицейские разыскали подозреваемую. Ею оказалась судимая за аналогичное преступление жительница Йошкар-Олы. Она планировала уехать из Самары на автобусе. При досмотре у нее нашли часть денег.