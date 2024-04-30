Пьяный житель Самарской области решил подвезти бывшую жену и двоих детей

В Самаре отправили в суд уголовное дело 38-летнего жителя пос. Суходол, обвиняемого в неоднократном пьяном вождении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале 2024 г. сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. Помимо водителя в салоне были его бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Оказалось, что водительских прав у мужчины не было, и при этом он был нетрезв, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Автомобилиста отправили в полицию, а машину — на спецстоянку. Также выяснилось, что в мае 2023 г. сельчанина уже ловили на пьяном вождении. А в этот раз он решил отвезти домой детей после отдыха в одном из самарских ТЦ. В результате теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность.