Пьяный житель Самарской области решил подвезти бывшую жену и двоих детей

В Самаре отправили в суд уголовное дело 38-летнего жителя пос. Суходол, обвиняемого в неоднократном пьяном вождении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В феврале 2024 г. сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. Помимо водителя в салоне были его бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Оказалось, что водительских прав у мужчины не было, и при этом он был нетрезв, что подтвердило медицинское освидетельствование.
Автомобилиста отправили в полицию, а машину — на спецстоянку. Также выяснилось, что в мае 2023 г. сельчанина уже ловили на пьяном вождении. А в этот раз он решил отвезти домой детей после отдыха в одном из самарских ТЦ. В результате теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎