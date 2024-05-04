В Самаре на ул. Ленинградской разгромили лавку стритфуда

Утром 4 мая жители Самары обнаружили на ул. Ленинградской разгромленную торговую точку с чешской выпечкой.
Лавка стоит прям рядом с памятником Дяде Степе — милиционеру, персонажу Советского писателя Сергея Михалкова из одноименной поэтической пенталогии.
Подозреваемого уже задержали. Предполагается, что это был не грабеж, как некоторые предполагали в соцсетях — мужчина он просто разнес лавку.
"По факту происшествия проводится проверка", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎