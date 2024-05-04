В Самаре на ул. Ленинградской разгромили лавку стритфуда

Утром 4 мая жители Самары обнаружили на ул. Ленинградской разгромленную торговую точку с чешской выпечкой.

Лавка стоит прям рядом с памятником Дяде Степе — милиционеру, персонажу Советского писателя Сергея Михалкова из одноименной поэтической пенталогии.

Подозреваемого уже задержали. Предполагается, что это был не грабеж, как некоторые предполагали в соцсетях — мужчина он просто разнес лавку.

"По факту происшествия проводится проверка", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.