В Самарской области будут судить сельского наркосадовода

В Приволжском районе Самарской области 42-летнего местного жителя будут судить за выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Кто-то пожаловался на сельчанина правоохранителям. После этого полицейские, приехав к нему домой, нашли в сарае и погребе 14 кустов конопли и 162 г марихуаны. Мужчина сообщил, что выращивал запрещенные растения для себя и не собирался сбывать наркотик.