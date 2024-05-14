В Самарской области будут судить сельского наркосадовода

В Приволжском районе Самарской области 42-летнего местного жителя будут судить за выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кто-то пожаловался на сельчанина правоохранителям. После этого полицейские, приехав к нему домой, нашли в сарае и погребе 14 кустов конопли и 162 г марихуаны. Мужчина сообщил, что выращивал запрещенные растения для себя и не собирался сбывать наркотик.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки