Килограмм эфедрона изъяли сызранские транспортные полицейские у пассажира поезда Москва — Челябинск

В Сызрани возбудили уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фигурантом стал 21-летний житель города Королев. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Подозреваемого задержали сотрудники ППСП Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде Москва — Челябинск. При досмотре у парня нашли два пакета с почти килограммом эфедрона.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что нигде не работает и польстился на предложение легкого заработка, поступившее в мессенджере. Он забрал партию наркотика из тайника в городе Щелково, затем доехал на электричке до Рязани и там купил билет до Магнитогорска на поезд Москва — Челябинск. На месте назначения до должен был разложить запрещенное вещество по "закладкам".

Сейчас фигуранта дела отправили под стражу.

В УТ МВД России по ПФО отметили, что имя старшего прапорщика полиции Владимира Викторовича Батаева известно коллегам во всем ПФО — он человек феноменальной наблюдательности и знаток психологии. За более чем 30-летний срок службы на его счету сотни задержанных в поездах наркокурьеров и десятки килограммов изъятых запрещенных веществ. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе Владимиру Батаеву вручили наградное холодное оружие — кортик.