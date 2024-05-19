16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре напали на сотрудников Росгвардии Самарец потерял более 3,5 млн руб., желая заработать на бирже Суд арестовал директора АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольгу Михееву В Самарской области задержали охотника-браконьера Полицейские заподозрили главу "Института регионального развития" в мошенничестве

Преступления Происшествия

В Самаре напали на сотрудников Росгвардии

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
ЧП произошло в столице 63 региона в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, неадекватный мужчина буянил и из-за этого к нему вызвали правоохранителей. Предполагается также, что хулиган мог быть в состоянии наркотического опьянения.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Мужчина стал бросаться на них с ножом. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но мужчина продолжал бросаться. Тогда пришлось его обезвредить — сейчас он в больнице.
Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, сейчас по факту применения насилия в отношении представителей органов власти возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все детали произошедшего. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области. 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2