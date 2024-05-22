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Преступления Происшествия

В Самаре УГРО задержал "вора в законе", ранее скрывавшегося в Португалии

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Уголовного розыска Самарской области совместно с ГУУР МВД России задержали при пересечении границы известного в криминальном мире Степана Фурмана. Сейчас он находится в ИВС в Самаре.

Фото: предоставлено автором

Степан Фурман — уроженец Мурманской области. Некоторое время назад Генпрокуратура сообщила, что Фурман, по данным правоохранителей, в 1994 г. после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, был объявлен "вором в законе". Долгое время он, по версии правоохранителей, управлял преступными элементами на территории Мурманской области. Степан Фурман обвиняется в том, что назначал людей на низшие уровни преступной иерархии, собирал деньги на "нужды криминального мира" и так далее.

"Фурман также производил назначения на нижестоящие уровни преступной иерархии, организовывал сбор денег на нужды криминального мира, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, применял к ним меры дисциплинарной ответственности. Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск", — рассказывали в Генпрокуратуре РФ.

В материалах дела есть данные, что Фурман собирал деньги с мурманских коммерсантов и осужденных в колониях без какого-либо обоснования, просто "на нужды". В обвинении указывалось, что с 30 мая 2019 г. по 29 июля 2019 г. между осужденными из ФКУ ИК-16 УФСИН по Мурманской области возникли разногласия. Заключенные отказались принимать пищу от человека, который имеет статус изгоя в криминальной среде. Тогда осужденные по фамилиям Елохов, Пономаревас, Кустов, Русов, Крылов, Чикулев, Чинарев направили письменные обращения Фурману. Тем самым они исполнили обязанность отчитываться и уведомлять обо всех происшествиях Фурмана, обладающего статусом "вора в законе".

В июне 2021 г. стало известно, что Фурман в Португалии. Тогда Генпрокуратура РФ направила представителям той страны запрос о выдаче. Фурмана выдали, и в России он сразу попал под стражу. 17 марта 2022 г. Фурмана доставили в СИЗО-1 УФСИН по Мурманской области. О наличии у него статуса "вора в законе" заключенным сообщил содержащийся под стражей мужчина по фамилии Бондаренко. Чтобы Фурман не оказывал влияния на заключенных, администрация изолировала его от остальных.

Дело по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") направили в Мурманский областной суд. Но Фурмана судили присяжные и 31 января 2024 г. оправдали. Интересно, что во время суда мужчина отказался от статуса "вора в законе". По данным источника Волга Ньюс, это ничего не доказывает, поскольку сейчас "по воровским понятиям" так можно делать при суде или допросе в полиции, если указать, что ты — "уважаемый человек". Фурман утверждал, что не мог быть коронован, так как судим за изнасилование, но этот аргумент также не сочли объективным.

Ранее в открытых источниках уже проходила информация, что Фурман с 1990 по 1992 г. отбывал наказание во Владимирском централе с будущими "ворами в законе": Пичугой, Огоньком и Акимом, вместе с которыми его якобы позже могли короновать их общие "крестные грузинские воры".

20 мая 2024 г. Второй апелляционный суд отменил вердикт присяжных об оправдании Фурмана. Самарские полицейские совместно с коллегами из Москвы смогли его задержать при пересечении границы в Маштаково. Сейчас Фурмана должны направить обратно в Мурманск для нового судебного разбирательства. Известно, что статья обвинения Фурмана уже не попадет под рассмотрение присяжными из-за изменений в законодательстве, а рассматривать дело теперь будет судья.

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