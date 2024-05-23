Рецидивист из Новокуйбышевска обокрал две аптеки и пойдет под суд

В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело 37-летнего неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в кражах из аптек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале года к полицейским обратились два владельца аптек на улицах Чернышевского и Горького. Кто-то проник в помещения и выкрал три кассовых ящика, в одном из которых было 8 тыс. рублей.

Полицейские предположили, что вор мог скрыться в частном секторе неподалеку, и решили проверить его. Подозреваемого нашли в одном из сараев. Мужчина признал вину и рассказал, что кассовые ящики планировал сдать на металлолом, в деньги — потратить на еду и алкоголь.