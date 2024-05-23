В Сызрани задержали 57-летнего сбытчика "синтетики"

Сызранские полицейские задержали 57-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что уже судимый за наркотики сызранец может опять заниматься незаконным бизнесом. В итоге полицейские нашли у него в квартире свертки с карфентанилом и метадоном.

По версии следствия, вещества подозреваемый хранил для сбыта.