В Сызрани задержали 57-летнего сбытчика "синтетики"

Сызранские полицейские задержали 57-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что уже судимый за наркотики сызранец может опять заниматься незаконным бизнесом. В итоге полицейские нашли у него в квартире свертки с карфентанилом и метадоном.
По версии следствия, вещества подозреваемый хранил для сбыта.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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