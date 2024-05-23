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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали 57-летнего сбытчика "синтетики"

СЫЗРАНЬ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранские полицейские задержали 57-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее кто-то сообщил правоохранителям, что уже судимый за наркотики сызранец может опять заниматься незаконным бизнесом. В итоге полицейские нашли у него в квартире свертки с карфентанилом и метадоном.

По версии следствия, вещества подозреваемый хранил для сбыта.

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