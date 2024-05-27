В Самаре разыскивают девушку, кидающуюся бутылками

Самарские полицейские разыскивают девушку, испортившую имущество учебного заведения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Преступление было совершено еще 13 апреля. Около 3:00 возле дома № 214 на ул. Чапаевской неизвестная бросила бутылку в здание Учебного заведения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки