Пьяная ссора двух жителей Самарской области закончилась убийством

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинеле задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области