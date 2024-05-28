Пьяная ссора двух жителей Самарской области закончилась убийством

В Кинеле задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, днем 26 мая подозреваемый выпивал и поссорился с 39-летним знакомым. Он ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.
Решается вопрос о заключения под стражу.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки