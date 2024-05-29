К сызранцу, хранившему дома марихуану, пришли в гости полицейские

Сызранские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, хранившего наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям пожаловались на мужчину. Те пришли к нему домой и нашли несколько пакетов, бумажный сверток и семена растений. Всего у подозреваемого изъяли 164 г марихуаны.
Возбуждено уголовное дело.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки