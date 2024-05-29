К сызранцу, хранившему дома марихуану, пришли в гости полицейские

Сызранские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, хранившего наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям пожаловались на мужчину. Те пришли к нему домой и нашли несколько пакетов, бумажный сверток и семена растений. Всего у подозреваемого изъяли 164 г марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.