В ТК LETOUT откроют боулинг-ресторан

В Самаре появится новая развлекательная площадка. В торговом комплексе LETOUT откроют боулинг. Об этом Волга Ньюс сообщили в холдинге "Глобал Вижн", который владеет ТК.
"Новым арендатором станет Brooklyn Bowl. Это уникальный формат боулинга, ресторана и концертной площадки", — рассказали в холдинге.
По словам представителей "Глобал Вижн", наполняемость торгового центра постепенно увеличивается. Если в 2021 году площади были заняты лишь на 24%, то на сегодняшний день — на 82%.
"Открытие Brooklyn Bowl планируется в августе. Также в LETOUT появится большой магазин "Детский мир", — добавили представители холдинга.
Brooklyn Bowl основали в Тюмени — местный бизнесмен Артем Рахмеев. Сейчас у сети есть также точки в Нижневартовске, Ижевске и Сургуте. Ежегодно проводит международный турнир по боулингу Brooklyn Open.
Сейчас в Самаре работают два боулинг-клуба. Один располагается в развлекательном клубе Paint House на 4-м проезде, второй — в KIN.UP на Лесной, 23.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!