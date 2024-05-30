В ТК LETOUT откроют боулинг-ресторан

В Самаре появится новая развлекательная площадка. В торговом комплексе LETOUT откроют боулинг. Об этом Волга Ньюс сообщили в холдинге "Глобал Вижн", который владеет ТК.

"Новым арендатором станет Brooklyn Bowl. Это уникальный формат боулинга, ресторана и концертной площадки", — рассказали в холдинге.

По словам представителей "Глобал Вижн", наполняемость торгового центра постепенно увеличивается. Если в 2021 году площади были заняты лишь на 24%, то на сегодняшний день — на 82%.

"Открытие Brooklyn Bowl планируется в августе. Также в LETOUT появится большой магазин "Детский мир", — добавили представители холдинга.

Brooklyn Bowl основали в Тюмени — местный бизнесмен Артем Рахмеев. Сейчас у сети есть также точки в Нижневартовске, Ижевске и Сургуте. Ежегодно проводит международный турнир по боулингу Brooklyn Open.

Сейчас в Самаре работают два боулинг-клуба. Один располагается в развлекательном клубе Paint House на 4-м проезде, второй — в KIN.UP на Лесной, 23.