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Анастасия Павлюченкова закончила одиночное выступление на "Ролан Гаррос"

ПАРИЖ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024, пишет championat.com.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице Румынии Ане Богдан (64-я ракетка мира). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу румынки.

Встреча Павлюченковой с Богдан продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

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