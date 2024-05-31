Анастасия Павлюченкова закончила одиночное выступление на "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024, пишет championat.com.

В матче второго круга россиянка уступила представительнице Румынии Ане Богдан (64-я ракетка мира). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу румынки.

Встреча Павлюченковой с Богдан продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Богдан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.