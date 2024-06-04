Сызранские полицейские "накрыли" незаконное казино

В Сызрани сотрудники полиции обнаружили незаконное игорное заведение. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 57-летний местный житель и его 31-летний сын, будучи в сговоре с двумя женщинами 42 и 38 лет, организовали игорный клуб в жилом доме. У них изъяли два игровых стола, игральные карты, покерные фишки, шафл-машинку, сотовые телефоны, деньги и документы.

В отношении троих человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконное проведение азартных игр").