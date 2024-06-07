В Самарской области украли 2 км нефтепровода

В селе Кротовка Кинель-Черкасского района похищен участок магистрального нефтепровода, сообщает УФСБ по Самарской области.
По данным ведомства, в октябре 2023 г. сотрудник нефтедобывающей организации, которой принадлежит трубопровод, совместно с неустановленными лицами демонтировал из земли два километра труб.
Ущерб оценен в сумму не менее 3 млн рублей, что подпадает под особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело о краже.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки