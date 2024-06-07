В Самарской области украли 2 км нефтепровода

В селе Кротовка Кинель-Черкасского района похищен участок магистрального нефтепровода, сообщает УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, в октябре 2023 г. сотрудник нефтедобывающей организации, которой принадлежит трубопровод, совместно с неустановленными лицами демонтировал из земли два километра труб.

Ущерб оценен в сумму не менее 3 млн рублей, что подпадает под особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело о краже.