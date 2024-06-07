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В Самарской области украли 2 км нефтепровода

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В селе Кротовка Кинель-Черкасского района похищен участок магистрального нефтепровода, сообщает УФСБ по Самарской области.

Фото: pxhere.com

По данным ведомства, в октябре 2023 г. сотрудник нефтедобывающей организации, которой принадлежит трубопровод, совместно с неустановленными лицами демонтировал из земли два километра труб.

Ущерб оценен в сумму не менее 3 млн рублей, что подпадает под особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело о краже.

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