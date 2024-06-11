В самарском аэропорту несколько раз изъяли наркотическую траву

С начала года в аэропорту "Курумоч" самарские таможенники изъяли почти килограмм наркосодержащей травы "гармала".
В апреле и мае сотрудники таможенного поста в "зеленом" коридоре четыре раза нашли в багаже пассажиров запрещенное к ввозу растение, содержащее гармин.
В отношении пассажиров возбудили уголовные дела по ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркосодержащих растений").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки