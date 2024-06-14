Участники форума "iВолга" могут стать обладателями гранта до 1 млн рублей

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых "iВолга" в очередной раз станет площадкой проведения конкурса молодёжных проектов Росмолодежь.Гранты. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Максимальный размер гранта — 1 млн рублей.

Каждый участник может подать не более одной проектной инициативы. Заявки принимаются на сайте Росмолодёжь. Гранты до 18 июля по ссылке. Грантовый конкурс пройдет по 18 номинациям, направленным на решение социальных проблем: от защиты окружающей среды до продвижения традиционных ценностей.

iВолга ежегодно объединяет в Самарской области самых ярких представителей молодёжи со всей страны. Здесь можно встретить единомышленников, пообщаться с известными спикерами и, конечно, получить грант на реализацию своей идеи.

В 2023 году обладателями гранта стали 30 участников из разных регионов России. Благодаря поддержке молодые люди смогли разработать научные проекты, создать пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь военнослужащим СВО и продвинуть культурные инициативы. Нурислам Улиахметов из Республики Башкортостан на средства гранта возрождает интерес к местному фольклору. Его проект "По тропам башкирского фэнтези" направлен на создание сборника рассказов, вдохновленных башкирскими сказками и легендами.

"В проекте мог принять участие любой желающий. Удивительно, но были даже участники из Молдовы и Беларуси. Всего мы получили около 200 заявок. Из них в сборник вошло 18 рассказов. После завершения проекта книги будут переданы в библиотеки по всей России. Хочется сказать будущим участникам: если вы действительно горите своей идеей, то идите до конца. Я благодарен iВолге за то, что она дала мне возможность реализовать мою идею", — говорит Нурислам.

В этом году iВолга обрела статус Всероссийского и объединилась с Движением Первых. Обновлённый Форум пройдёт с 24 июля по 1 августа и соберёт на Мастрюковской поляне 2 000 участников со всей страны. Ключевая тема этого года: "На iВолгу всей семьей".

На протяжении 9 дней участники будут проходить образовательные программы по выбранным направлениям, а вечером встречаться на специальных мероприятиях культурной программы: от театральных постановок самих участников до концертов звезд.

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.