В Самаре арестованы похитители девушки

В Самаре двое местных жителей заключены под стражу за похищение девушки. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

По версии следствия, 30 мая мужчины, действуя по предварительному сговору, выследили на улице в столице региона бывшую сожительницу одного из соучастников преступления. Применяя к ней насилие, посадили в автомобиль, а затем перевезли в квартиру одного из обвиняемых.

Бывший сожитель девушки несколько дней удерживал ее у себя дома, периодически причиняя телесные повреждения, принуждая к возобновлению близких отношений.

Сестра потерпевшей, которая не смогла дозвониться до девушки, обратилась в полицию.

Сейчас пострадавшая девушка проходит амбулаторное лечение, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.