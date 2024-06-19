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Преступления Происшествия

В Самаре арестованы похитители девушки

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре двое местных жителей заключены под стражу за похищение девушки. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, 30 мая мужчины, действуя по предварительному сговору, выследили на улице в столице региона бывшую сожительницу одного из соучастников преступления. Применяя к ней насилие, посадили в автомобиль, а затем перевезли в квартиру одного из обвиняемых.

Бывший сожитель девушки несколько дней удерживал ее у себя дома, периодически причиняя телесные повреждения, принуждая к возобновлению близких отношений.

Сестра потерпевшей, которая не смогла дозвониться до девушки, обратилась в полицию. 

Сейчас пострадавшая девушка проходит амбулаторное лечение, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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