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Преступления Происшествия

Самарские транспортные полицейские заподозрили руководителя подразделения железной дороги во взяточничестве

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники подразделений ЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и Уфимского ЛУ МВД России на транспорте заподозрили замначальника моторвагонного депо одного из структурных подразделений филиала РЖД. Его подозревают во взяточничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.

Фото: МСУТ СК РФ

По версии правоохранителей, подозреваемый вместе с другими работниками организации, личности которых устанавливают, систематически получал взятки от машинистов. С 2019 по 2023 г. ему перечисляли от 500 до 3,5 тыс. руб. за сокрытие фактов нарушений.

Оперативники транспортной полиции продолжают проверять, были ли другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого в разных регионах ПФО, в том числе в Самаре.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Представители пресс-службы Центрального межрегионального СУТ СК РФ дополняют: "По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с работниками моторвагонного депо Безымянка".

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