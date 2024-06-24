В Жигулевске возбудили дело на москвича, которого обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Москвы за нарушение в алкогольном опьянении ПДД РФ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне текущего года в полицию поступила информация о ДТП на перекрестке улиц Комсомольская и Морквашинская. Из материалов, собранных полицейскими, установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил столкновение с Lada Granta. На месте происшествия скончалась пассажир отечественной легковушки.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель Mercedes-Benz находился с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

"Виновник аварии задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и решением Жигулевского городского суда вынесен арест сроком на два месяца. Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Москвы, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами)", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.