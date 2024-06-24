Сельчанина из Самарской области поймали на хранении марихуаны

В Волжском районе Самарской области правоохранители задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По наводке полицейские пришли к жителю пос. Петра-Дубрава и нашли в его дачном домике пакет, деревянную шкатулку, пластиковый контейнер, две стеклянные банки и две стеклянные банки с марихуаной. Кроме того, там было три горшка с корнями и один куст конопли, а также система вентиляции, освещения и орошения. Всего изъяли 314,6 г марихуаны.
Подозреваемый рассказал, что купил наркотик для себя и не собирался сбывать. Возбуждено уголовное дело, мужчину отправили под стражу.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки