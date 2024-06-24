16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Сызрани перевыпустила "симку" бывшего мужа и заблокировала его приложения В Жигулевске возбудили дело на москвича, которого обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом Тольяттинец убил собутыльника, который ночью во сне положил на него руку Геймер из Чапаевска потерял более 50 тыс. руб., пытаясь "прокачать" персонаж в игре Жительница Сызрани рассказала про нападение толпы цыган

Преступления Происшествия

Сельчанина из Самарской области поймали на хранении марихуаны

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе Самарской области правоохранители задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По наводке полицейские пришли к жителю пос. Петра-Дубрава и нашли в его дачном домике пакет, деревянную шкатулку, пластиковый контейнер, две стеклянные банки и две стеклянные банки с марихуаной. Кроме того, там было три горшка с корнями и один куст конопли, а также система вентиляции, освещения и орошения. Всего изъяли 314,6 г марихуаны.

Подозреваемый рассказал, что купил наркотик для себя и не собирался сбывать. Возбуждено уголовное дело, мужчину отправили под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30