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Преступления Происшествия

Самарские таможенники остановили незаконный ввоз партии тропикамида

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области задержали партию сильнодействующего вещества.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В пункте пропуска Сагарчин в прибывшем из Казахстана автомобиле обнаружили 1499 флаконов препарата тропикамид. В прицепе было еще пять коробок с глазными каплями. Вещество везли в Санкт-Петербург. Общий вес сильнодействующего вещества составил более 15 кг, а стоимость - более 1,5 млн рублей.

Кроме того, сотрудники ведомства выяснили, что заказчик - иностранец. По предварительной версии, он планировал организовать контрабандный канал. При обыске в его квартире изъяли еще более тысячи капсул с сильнодействующим веществом прегабалин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").

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