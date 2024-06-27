Сельчанин из Самарской области поджег соседей и напал с ножом на полицейского

В Шенталинском районе Самарской области направили в суд уголовное дело 61-летнего местного жителя. Ему вменяют посягательство на жизнь правоохранителя и поджог. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 8 сентября 2023 г. обвиняемый поджег дом своих соседей и скрылся. Кроме того, в 22:30 того же дня на дороге Похвистнево — Клявлино нетрезвый мужчина набросился на полицейского. Он пытался ударить правоохранителя ножом. В итоге, чтобы задержать сельчанина, полицейскому пришлось применить табельное оружие.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки