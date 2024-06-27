Сельчанин из Самарской области поджег соседей и напал с ножом на полицейского

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В Шенталинском районе Самарской области направили в суд уголовное дело 61-летнего местного жителя. Ему вменяют посягательство на жизнь правоохранителя и поджог. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области