Самарец пытался избавиться от боеприпасов, но попался полицейским

Самарские полицейские возбудили в отношении 42-летнего местного жителя уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранителям дали наводку на мужчину, и она подтвердилась. Самарца задержали на ул. Челюскинцев с пакетом, в котором было 20 патронов калибра 5,45 мм. Подозреваемый признал незаконное хранение боеприпасов и пояснил, что пытался избавиться от них, но не успел.