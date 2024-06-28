Самарец пытался избавиться от боеприпасов, но попался полицейским

Самарские полицейские возбудили в отношении 42-летнего местного жителя уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранителям дали наводку на мужчину, и она подтвердилась. Самарца задержали на ул. Челюскинцев с пакетом, в котором было 20 патронов калибра 5,45 мм. Подозреваемый признал незаконное хранение боеприпасов и пояснил, что пытался избавиться от них, но не успел.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
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