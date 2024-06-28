Наркоогородник пойдет под суд в Самарской области

В Октябрьске отправилось в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого в хранении наркосодержащих растений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее у него дома нашли 19 кустов конопли и свыше 30 г марихуаны, а также приспособления для курения. Подозреваемый, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, рассказал, что выращивал наркотик для себя.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки