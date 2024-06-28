Наркоогородник пойдет под суд в Самарской области

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В Октябрьске отправилось в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого в хранении наркосодержащих растений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области