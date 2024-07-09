В Кошкинском районе парень угнал чужое авто, чтобы с комфортом добраться до дома

В Кошкинском районе под уголовное дело подпал 20-летний парень, ранее судимый за кражу. Он угнал чужую "шестерку", чтобы добраться до дома, но был пойман, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне в полицию Кошкинского района обратился житель села Четыровка. 40-летний мужчина рассказал, что кто-то похитил его ВАЗ-2106, припаркованный рядом с домом.

В ходе разыскных мероприятий оперативники обнаружили похищенный автомобиль на полевой дороге, около деревни Лузановка. Сотрудники отдела уголовного розыска проверили жилой сектор данной деревни. В итоге выяснилось, что к угону причастен местный житель - 20-летний уроженец деревни Лузановка, ранее судимый за кражу..

В ходе опроса похититель сознался в содеянном преступлении и пояснил, что угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. По пути в машине закончился бензин, и угонщик был вынужден бросить авто в поле.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем". В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке. Автотранспортное средство возвращено владельцу.