В Самаре ссора между соседями закончилась убийством

В Самаре отправили в суд уголовное дело об убийстве в подъезде. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 6 февраля 2024 г. пьяный обвиняемый на лестничной площадке поссорился с соседом и дважды ударил его ножом в живот. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки