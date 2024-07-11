Самарца будут судить за убийство в 2000 г. из-за очереди к уличному телефону

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем 24 года назад. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в апреле 2000 г. местный житель вместе с приятелем поссорился с группой молодых людей из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. Началась драка. Во время нее обвиняемый ударил ножом 21-летнего парня.
От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. Кроме того, самарец с ножом нанес ранение брату потерпевшего.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки