Самарца будут судить за убийство в 2000 г. из-за очереди к уличному телефону

В Самаре закончилось расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем 24 года назад. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле 2000 г. местный житель вместе с приятелем поссорился с группой молодых людей из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. Началась драка. Во время нее обвиняемый ударил ножом 21-летнего парня.

От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. Кроме того, самарец с ножом нанес ранение брату потерпевшего.