Браконьер, задержанный в Самаре с 800 кг раков, стал фигурантом уголовного дела

В Самарской области в районе железнодорожной станции в Волжском районе полицейские задержали браконьера.

Им оказался житель Татарстана. У злоумышленника обнаружено около 800 кг живых речных раков в количестве более 15 тыс. штук, общей стоимостью более 1,5 млн рублей.

"Следователем Следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.