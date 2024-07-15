16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Браконьер, задержанный в Самаре с 800 кг раков, стал фигурантом уголовного дела В Самаре иностранка пыталась незаконно вывезти из России внуков Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании исчезновения самарского подростка В Самаре доверчивая женщина лишилась 1 млн рублей из-за действий кибермошенников В Самаре задержали высокопоставленного снабженца МВД

Преступления Происшествия

Браконьер, задержанный в Самаре с 800 кг раков, стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в районе железнодорожной станции в Волжском районе полицейские задержали браконьера.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Им оказался житель Татарстана. У злоумышленника обнаружено около 800 кг живых речных раков в количестве более 15 тыс. штук, общей стоимостью более 1,5 млн рублей.

"Следователем Следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4