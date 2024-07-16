Братьев из Жигулевска будут судить за распространение наркотиков

В Жигулевский городской суд отправили уголовные дела двух братьев 25 и 29 лет, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На мужчин кто-то пожаловался, после чего их Skoda Fabia остановили для проверки документов. В машине нашли пакет с N-метилэфедроном. Кроме того, в телефоне одного из подозреваемых нашли фотографии геолокации "закладок", в которых обнаружили еще 25 свертков. Также запрещенные вещества нашлись еще в квартире братьев. Всего изъяли более 590 г наркотика.
Задержанные признали вину. Также младшего из них уже судили за аналогичное преступление.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки