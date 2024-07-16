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Преступления Происшествия

Братьев из Жигулевска будут судить за распространение наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевский городской суд отправили уголовные дела двух братьев 25 и 29 лет, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На мужчин кто-то пожаловался, после чего их Skoda Fabia остановили для проверки документов. В машине нашли пакет с N-метилэфедроном. Кроме того, в телефоне одного из подозреваемых нашли фотографии геолокации "закладок", в которых обнаружили еще 25 свертков. Также запрещенные вещества нашлись еще в квартире братьев. Всего изъяли более 590 г наркотика.

Задержанные признали вину. Также младшего из них уже судили за аналогичное преступление.

Гид потребителя

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