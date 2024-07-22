Самарская таможня пресекла ввоз контрабандных украшений Tiffany в регион

Незадекларированное ювелирное украшение из драгоценных металлов и камней стоимостью более 1,5 млн рублей выявили самарские таможенники на международном рейсе в аэропорту "Курумоч". Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Пассажира, прибывшего в Россию из Баку, остановили сотрудники таможни в зоне таможенного контроля при прохождении "зеленым" коридором. При проведении досмотра в багаже мужчины были обнаружены серьги "TIFFANY& Co", а также четыре сертификата и чек на ювелирное изделие. Выяснилось, что пассажирскую таможенную декларацию он не подавал и таможенные платежи не уплачивал.

"Согласно заключению эксперта, представленный на исследование образец товара был изготовлен из сплава платины 950 пробы с вставками из бриллиантов, а именно природного алмаза. Материалы, из которых сделано ювелирное изделие, входят в перечень стратегически важных товаров", - отмечается в сообщении.

Сотрудники таможни возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.