16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области задержали группу нефтеврезчиков В Самаре расследуют нападение на Героя России Игоря Станкевича "Вступились за девушку": пострадавшие в Борском районе рассказали о "ночной резне" Дело об избиении жителей Самарской области "новыми россиянами" могут передать в СК Эдуарду Шарлоту продлили арест до 23 сентября

Преступления Происшествия

Самарская таможня пресекла ввоз контрабандных украшений Tiffany в регион

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 439
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Незадекларированное ювелирное украшение из драгоценных металлов и камней стоимостью более 1,5 млн рублей выявили самарские таможенники на международном рейсе в аэропорту "Курумоч". Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Пассажира, прибывшего в Россию из Баку, остановили сотрудники таможни в зоне таможенного контроля при прохождении "зеленым" коридором. При проведении досмотра в багаже мужчины были обнаружены серьги "TIFFANY& Co", а также четыре сертификата и чек на ювелирное изделие. Выяснилось, что пассажирскую таможенную декларацию он не подавал и таможенные платежи не уплачивал.

"Согласно заключению эксперта, представленный на исследование образец товара был изготовлен из сплава платины 950 пробы с вставками из бриллиантов, а именно природного алмаза. Материалы, из которых сделано ювелирное изделие, входят в перечень стратегически важных товаров", - отмечается в сообщении.

Сотрудники таможни возбудили уголовное дело в отношении мужчины по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4