В Самаре расследуют нападение на Героя России Игоря Станкевича

В Самарском райотделе полиции проводится дознание по уголовному делу в отношении жителя области Сергея Полякова, подозреваемого в нападении на 65-летнего Героя России и председателя областной общественной организации "Герои Отечества" Игоря Станкевича.

6 июля на углу улиц Некрасовской и Фрунзе в Самаре Поляков без видимого на то повода ударил кулаком в лицо сидящего за рулем в своем автомобиле потерпевшего. В результате в больнице им. Середавина врачи диагностировали у Станкевича перелом лицевой кости. Пострадавший был госпитализирован и пролежал в больнице две недели.

"Сейчас деяние Полякова квалифицируют по самой простой части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - рассказал изданию представитель потерпевшего адвокат Андрей Карномазов. - Между тем то, что произошло, - чистой воды хулиганство. Напасть на незнакомого человека, разбить лицо без всякого повода на глазах других водителей и прохожих в самом центре города - это явный вызов общественному порядку. Хулиганский мотив - это в лучшем случае и при условии, что Поляков действительно не знал, с кем имеет дело".

При этом, по мнению адвоката, инцидент мог и не быть случайностью. Машины Полякова и еще одного не установленного пока водителя преследовали автомобиль Станкевича от Фрунзенского моста и до улицы Некрасовской, где и произошло нападение. Но даже после этого Поляков продолжил провоцировать ветерана на совершение ДТП вплоть до перекрестка улиц Молодогвардейской и Вилоновской. Сам Игорь Станкевич и его адвокат не исключают, что все произошедшее могло быть попыткой провокации на совершение каких-либо ответных противоправных действий в целях дискредитации и в связи с его политической и общественной деятельностью.

Подозреваемому 31 год, он нигде не работает. В январе прошлого года Большеглушицкий районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлекшее смерть водителя легковушки и причинение тяжкого вреда здоровью его пассажирке. Тогда Поляков работал у ИП и развозил хлеб. На перекрестке он не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной дороге.