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Преступления Происшествия

В Самаре подросток ударил ножом 14-летнюю девочку

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло 25 июля в парке Гагарина. В итоге девочка попала в реанимацию, а парень — в отдел полиции, куда вызвали его родителей.

Фото: СУ СК по Самарской области

"Подозреваемый и пострадавшая ранее не были знакомы. Молодой человек был другом парня одной из девушек в компании. Он пытался поговорить с девчонками, но общего языка не нашел. По предварительной версии, попытался показать свою серьёзность, но девочки над ним посмеялись. И он начал махать ножом. Девчонки не поняли, что произошло, даже когда одна из них уже истекала кровью", — рассказал источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей тут же вызвали скорую. На место прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета.

"Следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

Расследование дела взято на контроль прокуратурой.

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